Statul New South Wales, cu o suprafata de doua ori mai mare decat cea a Germaniei si totodata cea mai populata regiune din Australia, se afla oficial sub stare de seceta, au anuntat miercuri autoritatile guvernamentale, informeaza DPA.



In urma unei ierni mai sarace in precipitatii decat se estimase, care a afectat estul si sudul Australiei, fermierii se lupta sa faca fata pierderilor de recolta si lipsei apei neputand sa isi hraneasca animalele.



"100% din New South Wales este in prezent afectat de seceta, aproape un sfert fiind clasificat sub seceta intensa", conform Departamentului…