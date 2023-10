Social Intrebari și raspunsuri privind acordarea burselor școlare / Ministerul Educației octombrie 19, 2023 10:21

Ministerul Educației a sintetizat cele mai frecvente intrebari in legatura cu acordarea burselor școlare, avand in vedere ca anul școlar 2023-2024 vine cu o serie de schimbari in aceasta privința, și a facut publice raspunsurile.

– Ce olimpiade și concursuri se iau in calcul pentru burse?

Pentru bursele de excelența olimpica I se iau in calcul distincțiile, respectiv premiul I, II, III și mențiuni, obținute la olimpiadele internaționale inscrise in Anexa 1 la…