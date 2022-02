Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua banci, finantatoare cheie ale caselor comerciale de marfuri, nu mai furnizeaza banii necesari pentru a transporta materii prime precum metalele si petrolul din Rusia, se arata in articol. Credit Suisse si Societe Generale nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii ale Reuters. Tarile…

- Tarile occidentale au adoptat sambata un nou set de sanctiuni impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei, in special prin decizia de a exclude numeroase banci rusesti din platforma interbancara Swift.

- Grupul rus Gazprom a anuntat ca exporturile de gaze care tranziteaza Ucraina catre Europa se desfasoara normal, in conformitate cu solicitarile clientilor, transmite Reuters. Potrivit Gazprom, cererile pentru gaze pe ruta Ucraina au fost duminica de 107,5 milioane de metri cubi. Tarile…

- O invazie rusa a Ucrainei pare acum ''mult mai probabila decat improbabila'' si toate semnele sugereaza ca este ''foarte iminenta", a declarat duminica ministrul britanic pentru Europa, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa loveasca…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters.Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…