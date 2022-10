INTRĂM ÎN RĂZBOI! CIUCĂ PREDĂ COMANDA MApN DIVIZIEI 101! ”MApN geme de agenți SUA: Va fi razboi in Romania” titram”lovitura” din 3 octombrie. Atunci cand dezvaluiam ca zeci de agenți americani și instructori militari ai US Army s-au instalat in sediul central al Ministerului Apararii Naționale. Acolo unde, la un etaj complet securizat de acoperiții DGIA și de Poliția Militara partenerii au instalat un […] The post INTRAM IN RAZBOI! CIUCA PREDA COMANDA MApN DIVIZIEI 101! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

