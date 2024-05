Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au in Romania circa 1800 de militari, a declarat președintele Biden in fața președintelui Iohannis, mulțumindu-i șefului statului roman pentru bunele condiții oferite acestora. Acest subiect a fost atins in timpul intrevederii de la Casa Alba, din data de 7 mai 2024, dintre președinții…

- Armata Naționala va participa, in perioada 9-16 mai curent, la exercițiul ,,Swift Response-2024”, condus de Comandamentul Statelor Unite ale Americii in Europa și Africa care se va desfașura pe teritoriul Republicii Moldova.

- Romania va participa cu peste doua mii de militari la exercițiul Swift Response 24 al NATO, care se va desfașura in perioada 5-24 mai. Totodata, acest exercițiu va fi printre cele mai mari operațiuni de desant aerian din Europa, de dupa al Doilea Razboi Mondial. La exercițiul SWIFT RESPONSE 24, organizat…

- Exercitiul multinational SWIFT RESPONSE 24 5.000 de militari si 320 de mijloace tehnice, din sapte state aliate si partenere, vor participa, in perioada 5 24 mai, la exercitiul multinational SWIFT RESPONSE 24 DEFENDER 24 al Comandamentului Fortelor Terestre ale SUA in Europa si Africa USAREUR AF . Romania…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat astazi, printr un comunicat ca 5.000 de militari si 320 de mijloace tehnice, din sapte state aliate si partenere, vor participa, in perioada 5 24 mai, la exercitiul multinational SWIFT RESPONSE 24 DEFENDER 24 al Comandamentului Fortelor Terestre ale SUA in Europa…

- Grupul de lupta NATO din Romania crește temporar la nivel de brigada, de la peste 1.000 la 4.000 de militari. Efectivele trupelor NATO din Romania se vor mari cu inca 3.000 de militari, incepand din primavara anului viitor. Majoritatea dintre ei vor veni din Franța, spre a se alatura Grupului de Lupta…

- Grupul de Lupta NATO de la Cincu va fi ridicat, in 2025, la nivel de brigada, acest lucru implicand cresterea numarului de militari aliati pana la 4.000, a declarat, joi, generalul francez Loic Girard, Senior National Representative in Romania, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, conform…

- Grupul de lupta al NATO din Romania va crește din primavara anului 2025 și va avea 4.000 de militari. In prezent sunt peste 1.000 de militari in grupul de lupta din județul Brașov. Anunțul a fost facut joi de generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania. Din cei…