Interzicerea fumatului în cafenele şi restaurante a intrat în vigoare în Austria Austria este una dintre ultimele tari europene care interzice fumatul in cafenele si restaurante, in contextul in care aproape un sfert din populatia tarii de 8,8 milioane de persoane fumeaza, peste media UE (18%). Inainte ca masura sa intre in vigoare, la miezul noptii, mai multe baruri din Viena au organizat diverse evenimente pentru ''ultimul fum'', unele ajungand chiar pana acolo incat sa ofere gratuit tigari. In iulie, Parlamentul a decis sa puna capat in cele din urma acestei exceptii in Europa, adoptand o lege antifumat restrictiva. Pana la aceasta decizie, consumul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

