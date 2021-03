Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va prezenta, miercuri, proiectul ”pasaportului verde digital”, care ar urma sa permita calatorii fara carantina in interiorul blocului comunitar pentru cetațenii care indeplinesc condiitile sanitare necesare. Voiajele pe continent au fost oprite de pandemie, aruncand industria turismului…

- Numarul noptilor petrecute de turistii straini in structurile de primire turistica a scazut in toate tarile membre UE in 2020 comparativ cu 2019 , insa cele mai afectate de scaderea turismului sunt Cipru și Romania. Daca la nivelul statelor membre a fost inregistrat un declin de 68% in 2020 fața de…

- Grecia cauta solutii ca sa-i faca pe vizitatori sa se simta in siguranta. Cei care nu apuca sa se vaccineze pana la vacanta, pot merge in Grecia cu un test covid negativ. Pentru acest test, turistii primesc un voucher care poate fi folosit in timpul sejurului. Fiecare turist primeste un voucher de 20…

- Inflația anuala a Uniunii Europene a fost de 1,2% in ianuarie 2021, in creștere de la 0,3% in decembrie, iar in zone euro indicatorul a fost 0,9%, fața de -0,3% in decembrie, anunța Eurostat. Cele mai mici rate anuale s-au inregistrat in Grecia (-2,4%), Slovenia (-0,9%) și Cipru (-0,8%), potrivit…

- Se cunosc numele tuturor celor opt echipe care au obținut calificarea in sferturile de finala ale EHF European Cup, printre acestea numarandu-se și echipa masculina a CS Minaur Baia Mare, care a intrecut in dubla manșa, pe teren propriu, echipa ucraineana Donbas Mariupol, cu 24-23 și 34-26. Tragerea…

- ”Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, dubleaza anul acesta investitiile pe piata din Romania si aloca 2 milioane de euro pentru dezvoltarea afacerii, operatiunile din Romania urcand…

- Vaccinul deschide granitele si inlatura carantina. Cei care vin in Romania din tari considerate cu risc major de infectare nu vor mai sta izolati doua saptamani daca au facut ambele doze de vaccin cu cel putin 10 zile inainte. Este primul pas facut de autoritati spre asa-numitul pasaport de vaccinare,…