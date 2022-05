INTERVIU Marturii in premiera ale artistilor care vin la CATEDRAL, dupa doi ani de concerte umbrite de pandemie. Probabil ma voi simti ca in prima zi de scoala￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-30 mai 2022, la Iasi, se va desfasura cea de a doua editie a Romanian Creative Week. In acest an, vor fi 12 expozitii organizate fata de patru cat au fost in urma cu un an si vor fi prezenti 800 de artisti din toata lumea. Organizatorul evenimentului, Irina Schrotter, a subliniat ca supriza…

- Data fiind apropierea zilei de 1 Mai, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Iași, caruia i se subordoneaza și Serviciul Poliției de Frontiera Botoșani, au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere și control la granița.

- De astazi, in zona Moldovei au loc mai multe experimente de stimulare a precipitatiilor. Proiectul se va desfasura pe teritoriul Romanei, dar debuteaza cu cele opt judete din Moldova. Comandantul unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina din Moldova, Daniel Florea a precizat ca este cel de al treilea…

- Astazi, la ora 15:30, in Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iasi va fi vernisata expozitia cu titlul „Chipuri, icoane și carți pentru suflet: moldoveni in Ucraina, ucraineni in Moldova. Marturii de arta sacra – secolele XVI-XIX”. La eveniment va fi prezent Inaltpreasfințitul Parinte Teofan,…

- Romanian Creative Week (RCW) anunta una dintre surprizele pregatite pentru cea de-a doua editie, programata la Iasi, in perioada 20 - 30 mai 2022: CATEDRAL, eveniment care imbina muzica si artele vizuale, cu un line-up curatoriat de Summer Well. Gazduit de parcul din ansamblul mixt Palas din capitala…

- Calea Ferata din Moldova a pus la dispoziție un tren cu 11 vagoane pentru transportarea a peste 1200 de refugiați din Ucraina, care au intrat prin punctul de trecere a frontierei de stat Otaci - Moghilev Podolsk. Trenul va ajunge astazi, 2 martie, in jurul orei 21:30 la stația Moghilev Podolsk și va…