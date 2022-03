Șeful echipei de negocieri cu Rusia, Mykhailo Podolyak, a anunțat, intr-un interviu acordat in premiera pentru o televiziune din Romania, jurnalistei Ana Maria Roman, la News Hour with CNN de la Antena 3, cand ar putea avea loc o intalnire intre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin. Podolyak a relatat si cum a scapat […] The post Interviu exclusiv cu șeful echipei ucrainene de negocieri, la Antena 3. Mykhailo Podolyak, in dialog cu Ana Maria Roman: Kievul nu va fi cucerit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .