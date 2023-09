Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o importanta istorie de peste 150 de ani in extracția petrolului, iar Bucureștiul a fost primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant. Este o certitudine faptul ca industria petrolului a fost un factor esențial pentru creșterea economica a Romaniei in perioada interbelica și țara…

- De mai multe zile, pe numeroasele autobuze turistice care circula la Paris, poate fi admirata o fotografie realizata de un roman in care e surprins Castelului Peleș. Aceasta fotografie a fost realizata de Paul Antonescu, un apreciat fotograf roman din Pitești care face fotografii profesioniste de 20…

- The Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism (MEAT) started an outdoor campaign to promote Romania as a tourist destination in France, until September 26, on the streets of Paris, the main objective being to attract an increasing number of French tourists, reads a press release from the ministry.The…

- Alaturi de Premierul Marcel Ciolacu si ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, am avut o serie de intalniri productive cu reprezentantii unor giganti din industria tehnologiei: IBM, Amazon si Apple. Ca simplu utilizator, am vazut cum tehnologia acestor companii a evoluat…

- Primul tratament pentru tratarea depresiei postnatale a fost aprobat si va fi vandut curand in Statele Unite. Medicamentul, spre deosebire de antidepresivele clasice are un efect rapid fiind nevoie doar de un tratament cu o pastila o data pe zi timp de doua saptamani, anunța Adevarul.,,Femeile au raportat…

- Biblioteca Metropolitana Bucuresti (BMB), cu sprijinul Directiei Cultura, Invatamant, Turism a Primariei Municipiului Bucuresti, va invita sa vizitați Expoziția de Fotografie „Romania – Casa Regala”, prezentata intr-un mod inedit, outdoor.

- Grupul ARES este unul dintre principalii furnizori privati de servicii de cardiologie si radiologie interventionala din Romania HEKA Hospital si ARES au deschis un centru de cardiologie in spitalul HEKA din zona ICIL "In momentul in care apare acest infarct miocardic, daca nu am reusit sa ne controlam…

- EKO Group, lider in domeniul publicitații digitale, anunța cu bucurie și entuziasm incheierea unui nou parteneriat și inaugurarea unor noi locații in rețeaua sa de display-uri digitale profesionale de 86 inch.