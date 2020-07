Stiri pe aceeasi tema

- Mentinerea calendarului actual de aplicare a Legii pensiilor, in lipsa unor masuri compensatorii credibile si de amploare, ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in 2021 fata de nivelul din anul curent, in conditiile in care acesta este deja periculos de inalt, potrivit unui raport…

- Ministerul Educației și Cercetarii și specialiștii cooptați in grupul de lucru de profil au elaborat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Obiectivul normelor metodologice este sa faciliteze crearea…

- Ministerul Educației și Cercetarii și specialiștii cooptați in grupul de lucru de profil au elaborat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate…

- Deputatul PSD Andrei Pop a transmis, joi, ca au fost publicate in Monitorul Oficial normele de aplicare a legii privind combaterea violenței psihologice - bullying.„Se incheie astfel un ciclu legislativ inceput in anul 2018, de cand am depus impreuna cu Petre Florin Manole inițiativa. Astfel,…

- Ministerul Educației a elaborat metodologia pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost publicate in Monitorul Oficial. Conform documentului, in fiecare unitate de invațamant va fi inființat un grup anti-bullying.Citește…

- Ministerul Educației a elaborat metodologia pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost publicate in Monitorul Oficial. Conform...

- Ministerul Educației și Cercetarii și specialiștii cooptați in grupul de lucru de profil au elaborat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca impreuna cu specialiștii cooptați in grupul de lucru de profil a elaborat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului.