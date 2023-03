Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorilor de Instagram si Facebook din Romania si Italia le-a fost limitat accesul la muzica, pe cele doua retele sociale. Compania care detine platformele n-a mai ajuns la o intelegere cu cei care gestioneaza drepturile de autor. A fost un conflict intre doua companii, despre asta este vorba,…

- Bogdan de la Ploiești este foarte activ pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii lui de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, cantarețul de manele și-a anunțat urmaritorii ca dispare de pe rețelele…

- Cea mai mare parte a romanilor (93%) petrece minim o ora pe zi pe retelele de socializare, iar aproape un sfert (21%) stau mai mult de patru ore, releva rezultatele unui studiu realizat de Zitec si Ipsos. Facebook ramane in continuare cea mai utilizata platforma de social media (86%), urmata de Instagram…

- ARBOmedia isi continua si in acest an dezvoltarea in zona de social media cu doua proiecte noi, adresate creatorilor de continut si influencerilor romani. Aceasta evolutie vine in mod natural ca urmare a maturizarii proiectului TheAIM (ARBO Influence Marketing), lansat cu succes in urma cu 4 ani. …

- Printre cele mai curioase și celebre pisici de pe Instagram nu putem sa nu o menționam pe frumoasa Venus, pisica cu doua fețe. Particularitatea lui Venus, care se mandrește in prezent cu 2,2 milioane de urmaritori pe rețeaua de socializare, este ca fața sa este jumatate neagra și jumatate roșcata. Particularitatea…

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va fi prezenta și pe rețelele de socializare. ȚNe face placere sa va anunțam ca, de la inceputul acestui an, Autoritatea de Supraveghere Financiara a deschis conturile de Instagram , Twitter și Tik-Tok , completandu-și astfel prezența…

- O noua forma de inșelaciune online a aparut in Romania. O presupusa bolnava de cancer cere bani, pe Facebook, pentru o operație in Turcia. Beneficiara ar fi o femeie de 25 de ani, mama unui copil de cinci ani, care este prezentata drept bolnava de cancer si care ar avea nevoie de 15.000 de euro […]

- Tribunalul București a decis vineri seara, 30 decembrie, dupa 5 ore de audieri și alte 3 ore de deliberari, ca milionarii britanici Andrew Tate și Tristan Tate sa fie arestați preventiv pentru 30 de zile, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Frații Tate au fost acuzați de formare de grup infractional…