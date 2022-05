Stiri pe aceeasi tema

- Minaur Baia Mare a pierdut și returul finalei EHF European Cup, 26-27 cu Naerbo. In prima manșa, norvegienii s-au impus cu 29-25. Așadar, 56-51 la general pentru nordici. Startul de joc a fost echilibrat și presarat cu multe atacuri ratate. In minutul 6, tabela arata numai 1-1! Apoi, baimarenii au reușit…

- Minaur Baia Mare joaca azi cu trofeul pe masa in fața suporterilor sai și spera sa intoarca rezultatul nefavoabil din tur, cand norvegienii de la Naerbo s-au impus cu 29-25. Minaur Baia Mare - Naerbo se joaca astazi, 28 mai, de la ora 16:00, in finala EHF European Cup. Duelul e programat in Sala Sporturilor…

- In timp ce Naerbo joaca sezonul de debut in Europa, Baia Mare a ajuns anul trecut in sferturile de finala ale EHF European Cup și chiar a jucat un sezon in Liga Campionilor EHF. In semifinala, Naerbo a invins o alta echipa norvegiana, Drammen HK, la loviturile de departajare, dupa ce ambele echipe s-au…

- Miercuri, 11 mai, de la ora 16.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Potaissa Turda, joc din cadrul etapei a 25-a din Liga Zimbrilor. Un bilet de intrare costa 15 lei și poate fi procurat in ziua meciului de la casa de bilete a salii incepand […] Source

- CS Minaur Baia Mare lupta pentru calificarea in finala EHF European Cup la handbal masculin. Semifinalele sunt prevazute tur-retur, iar baimarenii evoleaza impotriva formației suedeze Alingsas HK. Primul meci a avut loc sambata, 23 aprilie, in Sala Sporturilor „Lascar Pana" din Baia Mare, unde maramureșenii…

- Ediția din anul 2022 a Campionatului național de dans sportiv i-a adus cea de-a 20-a medalie de aur dansatorului din Reghin Rareș Cojoc. Impreuna cu partenera sa de ring, Andreea Emilia Matei, au impresionat sambata seara juriul internațional care le-a oferit tinerilor punctajul maxim. In prima seara…

- Sambata, 26 martie, de la ora 17.00, Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Sola HK (Norvegia), prima manșa a sferturilor de finala din EHF European League. Biletele de intrare la acest meci costa 25 de lei și pot fi procurate de la sediul clubului din…

- „Eu inca nu cred ca am pierdut totul! Nu-mi vine sa cred ca se petrece asta!”, așa a inceput discuția un refugiat ucrainean sosit in Romania in data de 12 martie. Makar a fost pana de curand un antreprenor ucrainean, cu afaceri in domeniul explorarii materialului lemnos și a fabricarii de cherestea.…