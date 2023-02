Stiri pe aceeasi tema

- Construcțiile de pe plaja Corbu au impact negativ asupra mediului, arata un raport oficial publicat pe Facebook de deputatul Forța Dreapta Bogdan Bola. Parlamentarul de Constanța, fost șef Apele Romane, este cel care a sesizat Ministerul Mediului cu privire la construcțiile cu fundație și betoanele…

- Duo-ul romanesc de muzica electronica Sixtee Seconds, compus din timișoreanul Alin Petrescu și clujeanul Ionuț Nimigean a reușit sa se catapulteze in randul amatorilor de petreceri din țara noastra, seturile lor care includ influențe din soul, disco, breakbeat și techno fiind apreciate in cadrul unor…

- Designerul vestimentar, Paco Rabanne a murit la murit la varsta de 88 de ani.Designerul de moda este cunoscut pentru creațiile sale spectaculoase, dar și pentru gama de parfumuri. ”Casa lui Paco Rabanne dorește sa-l onoreze pe designerul și fondatorul nostru vizionar, care a murit astazi la varsta de…

- Proiectul „Muzicologia si jurnalismul. Prezenta muzicii clasice in media romaneasca de dupa 1989", finalizat in volumul colectiv cu acelasi titlu1, pentru care am redactat studiul „Muzicologie si jurnalism la radio", mi-a prilejuit ore multe printre documentele de arhiva care au retinut titlurile, subiectele,…

- Fost consilier in Ambasada romaniei din Danemarca, Alina Jalea a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Conform deciziei publicate vineri in Monitorul Oficial, Alina Jalea a fost numita in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Hotararea intra…

- Interviu cu prof. dr. Livia SIBIȘTEANU, istoric – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera, in discursul civic și profesional? – La inceput a fost Cuvantul, ne lamurește Biblia, in ,,Geneza”. Este Cuvantul creator, divin, care a facut ordine din haos, lumina din intuneric,…

- Un accident rutier produs joi, 5 ianuarie, pe DN2-E85 in apropierea localitatii Nisiporesti s-a soldat cu doua persoane decedate si doua ranite. Conform politistilor un autoturism condus de un sofer de 69 de ani, din Vrancea, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un tanar de 23 de ani…

- In fiecare an, departamentele de urgența din spitalele din intreaga țara tratateaza zilnic sute de copii cu varste de pana la 12 ani pentru leziuni legate de jucarii. Putem fi cu toții de acord ca orice numar de raniri ale copiilor, indiferent de motiv, ar fi prea multe. Ce ar putea face ca jucariile…