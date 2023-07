Intervenții ale pompierilor după codul portocaliu de furtună din vestul țării UPDATE Acoperișuri și mașini, distruse de intemperii O parte a județului Hunedoara s-a aflat astazi sub avertizare cod portocaliu de furtuna, iar ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice, pompierii militari din cadrul mai multor subunitați au fost solicitați sa intervina, pana la orele 14:30, in urmatoarele situații: – In localitatea Santuhalm, un copac a cazut peste un autoturism, in care din fericire, […] Articolul Intervenții ale pompierilor dupa codul portocaliu de furtuna din vestul țarii UPDATE Acoperișuri și mașini, distruse de intemperii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

