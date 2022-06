Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni intervin duminica, de mai multe ore, pentru recuperarea unui turist care nu mai poate cobori de pe munte in statiune din cauza epuizarii fizice. Barbatul nu poate fi coborat cu targa din cauza greutatii sale, transmite News.ro. Turistul in varsta de 34 de ani si tatal sau…

- Un barbat din Brașov a reușit, vineri, "performanța" sa se rataceasca de doua ori pe traseul spre Crucea Eroilor. Turistul din Brașov a stabilit, probabil, recordul anului reușind sa se rataceasca de doua ori intr-o zi pe același traseu din Bucegi. Barbatul in varsta de 44 de ani, a cerut…

- O femeie din Cluj-Napoca s-a accident la un picior in timp ce parcurgea duminica un traseu turistic din Scarita-Belioara, comuna Posaga, fiind necesara interventia salvamontistilor pentru evacuarea sa.

- Salvamontistii din statiunea Busteni le atrag turistilor atentia asupra faptului ca sus, pe munte, este in continuare zapada si trebuie sa se echipeze corespunzator inainte de a urca pe traseele din Bucegi. Avertismentul vine dupa ce, miercuri, o turista a cerut sprijinul Salvamont in conditiile…

- Salvamontistii din Busteni si Prahova intervin, sambata seara, pentru recuperarea de pe munte a unui tanar de 18 ani, care a cazut peste 100 de metri pe Valea Caraimanului, ajungand in apa, actiunea fiind dificila din cauza vremii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Salvatorii montani din Busteni intervin, sambata seara, pentru recuperarea unui tanar care s-a ranit dupa ce a cazut in afara unei poteci, in Masivul Bucegi, el intrand in hipotermie, intrucat a ajuns in apa. Actiunea este dificila, avand in vedere ca pe munte meteorologii au anuntat vreme rea, iar…

- Salvamontistii din Sibiu si Arges intervin, sambata, pentru salvarea unui barbat de 47 de ani care a suferit o fractura de picior, in Muntii Fagaras. Din cauza conditiilor meteo elicopterul chemat in ajutor nu poate ajunge in zona, dar se va incerca salvarea victimei cu un troliu. In caz de esec,…

- Salvamontiștii din Șureanu au fost alertați sa intervina pentru salvarea a doua persoane (o femeie si un barbat), din Baia Mare, a caror autoturism s-a inzapezit in zona montana de pe drumul care leaga Cugirul de Poarta Raiului. Se pare ca cele doua persoane se afla pe drumul care leaga Cugirul de Poarta…