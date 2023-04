Stiri pe aceeasi tema

- O anexa a unei locuințe din satul carașean Teregova a fost cuprinsa de flacari in aceasta dupa-amiaza, pompierii fiind solicitați de urgența prin apel la 112. „Pentru misiune au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș.…

- Articolul Intervenție in forța a pompierilor pentru stingerea unui incendiu la o locuința din Nehoiu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un incendiu a izbucnit la o locuința din localitatea Basca Rozilei, orașul Nehoiu, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a fost prins sub un mal de pamant, care s-a surpat in timp ce efectua lucrari la un sant in localitatea Helesteni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, la locul accidentului s-au deplasat pompieri de la Sectia…

- Alunecare de teren in aceasta dupa-amiaza, pe o șosea din zona localitații hunedorene Vorța. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Pompierii Secției Ilia au intervenit pe drumul județean Ilia – Țebea, DJ 706, pentru degajarea parții carosabile acoperita cu pamant in urma unei alunecari de…

- Autoritatile din judetul Gorj sunt in alerta, vineri, dupa ce un barbat s-a urcat pe acoperisul cladirii in care functioneaza Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu si ameninta ca se arunca de acolo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-o cladire abandonata de pe strada Aurel Vlaicu din Arad. „Incendiu deșeuri menajere in municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu, la fosta cladire Indagrara. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și…

- Au plecat spre locul semnalat echipaje de poliție, impreuna cu echipajele ISU. Au ajuns de urgența pe strada Banu Maracine, unde o femeie amenința ca se arunca de la etajul 8 al blocului in care locuiește.Au ajuns la fața locului și doi negociatori ai IPJ Arad, care, dupa aproximativ doua ore, impreuna…

- Au plecat spre locul semnalat echipaje de poliție, impreuna cu echipajele ISU. Au ajuns de urgența pe strada Banu Maracine, unde o femeie amenința ca se arunca de la etajul 8 al blocului in care locuiește.Au ajuns la fața locului și doi negociatori ai IPJ Arad, care, dupa aproximativ doua ore, impreuna…