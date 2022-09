Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni au intervenit cu autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, pentru salvarea unui porumbel, pe care, ulterior l au hranit si i au dat apa, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Constanta..Alo, pompierii Va rog, veniti in parcul de pe Bulevardul Tomis.…

Doua persoane au fost surprinse sub un mal de pamant care s-a surpat in Oradea, una dintre victime fiind inconstienta, iar 16 pompieri intervin pentru salvarea lor.

- Pompierii au fost chemati, vineri seara, sa salveze doua persoane prinse sub un mal de pamant, in localitatea Castelu, judetul Constanta. Una dintre victime, acoperita in totalitate de pamant, a fost declarata decedata, dar se intervine in continuare pentru scoaterea celeilalte, care este constienta…

- Misiune de salvare contracontrometru a pompierilor de la ISU Constanța. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pamant in comuna Castelu. Unul dintre ei a murit, fiind acoperit in totalitate, dar cel de-al doilea a fost salvat, dupa ce pompierii au reușit sa ajunga la el și sa-i dea o masca cu oxigen.

ISU Constanța deruleaza la ora transmiterii acestei știri o misiune contracronometru de salvare a doua persoane surprinse de un mal de pamant, in localitatea Castelu.

- Interventie de urgenta, aseara, pe Litoral, pentru salvarea unui pui de Delfin, esuat in statiunea Mamaia. Cel mai probabil, puiul s-a apropiat prea mult de mal si n-a mai reusit sa revina in apa.

- Suntem pompieri, suntem salvatori, dar in primul rand suntem oameni, la fel ca voi. Ne plac animalele si cand suntem chemati sa salvam un suflet necuvantator o facem la fel ca si cum ar fi vorba de o viata omeneasca. Asa a fost si in aceasta dimineata. Un apel la 112 anunta ca intr o cladire parasita…

- Pompierii din Bacau, intervin, duminica dupa amiaza, pentru unei persoane care a disparut in apele raului Bistrita. La ora transmiterii acestei stiri pompierii si un echipaj de scafandri desfasoara cautarile in apele raului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…