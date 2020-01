Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Gorj intervin, duminica, pentru acordarea primului ajutor, recuperarea si salvarea a doua persoane accidentate grav in masivul Parang, in urma rasturnarii cu un ATV pe una dintre vaile din apropierea statiunii Ranca. Una dintre persoane este in stare grava si este necesara preluarea…

- Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița au intervenit sa scoata din nameți o mașina care a ramas blocata pe un drum care este inchis circulației pe timpul iernii. In autovehicul erau doua tinere și doi copii.Intervenția a avut loc pe traseul Dichiu-Piatra Arsa. ”Echipa de salvatori montani ajunsa…

- Salvamontistii valceni au intervenit vineri pentru salvarea unui barbat cazut printre stanci in satul Romanii de Sus, orasul Horezu, potrivit agerpres.ro. Potrivit sefului Salvamont Valcea, Mircea Lera, barbatul, care dupa haine pare a fi padurar, s a prabusit aproape 100 de metri in gol, pentru scoaterea…

- Salvamontiștii din Neamț intervin joi seara pentru salvarea unui turist aflat in hipotermie, in Munții Ceahlau, la 1.600 de metri. Zaapada masoara 15 centimetri și sunt minus 6 grade, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea ataca: Nu am intalnire secrete in PSD . Salvamont Neamț…

- Salvamontistii din Maramures iuntervin duminica searta dupa ce un motociclist ceh a cazut intr-o prapastie si a fost grav ranit. Un elicopter a transportat salvatorii, iar in zona au fost trimisi si vanatori, pentru ca sunt animale salbatice.

- Interventie DRAMATICA a salvamontistilor din Maramures: Un motociclist a cazut intr-o prapastie si a fost grav ranit Un motociclist ceh a cazut intr-o prapastie si a fost grav ranit, iar salvamontistii din Maramures intervin pentru a-l salva. Un elicopter a transportat salvamontistii, iar in zona au…

- Salvamontistii din Busteni intervin, duminica seara, pentru salvarea unui grup de 16 persoane – 10 copii si sase adulti, care au ramas blocati pe valea Jepilor Mari. Salvamont Romania anunta ca este in derulare o actiune a salvamontistilor din Busteni pentru salvarea unui grup de 16…

