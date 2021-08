Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii argeșeni au intervenit azi-noapte in zona Valea cu Pești – Pensiunea Vidraru. Patru adulți și doi copii au ramas blocați pe un drum forestier și din cauza ploii nu au mai putut ieși. Persoanele nu erau turiști, erau din zona. Cei doi copii de 8 și 9 ani erau speriați și le era frig și au fost…

- Un autoturism 4×4 parcat la intrarea pe Valea lui Stan, pe DN 7C, la intrarea pe traseu turistic din Muntii Fagaras, in județul Argeș, a fost avariat sambata, 14 august, de un urs, care s-a urcat pe plafonul mașinii, scrie Adevarul . Un turist a fotografiat salbaticiunea si a alertat jandarmii, iar…

- Jandarmii din Argeș au amendat in weekend cu cate 500 de lei șapte turiști care au fotografiat sau au hranit urși Conform IJJ Argeș, cei șapte ar fi fost suprinși in timp de fotografiau sau hraneau urșii...

- O femeie din Pitești prinsa ca fotografia o ursoaica cu doi pui a fost amendata. Inițial, femeia a fost avertizata ca risca amenda, dar dupa 15 minute a fost gasita in aceeași zona, facand poze, potrivit Mediafax. Jandarmii argeșeni erau in patrulare la ieșirea din primul tunel dupa barajul…

- Jandarmii au fost anunțați duminica, 4 iulie, prin 112 ca, pe un teren arabil din localitatea buzoiana Robeasca se afla un bursuc cazut intr-un puț nesecurizat. Dupa o intervenție de peste doua ore, in care a fost necesara și tranchilizarea animalului, acesta a fost salvat, scrie Știri de Buzau . In…

- Salvamontiștii din Caraș-Severin intervin miercuri dupa-amiaza pentru salvarea a doi turiști straini, care au ramas blocați pe un traseu in zona Herculane. The post Intervenție cu elicopterul pentru salvarea a doi turiști straini blocați in zona Herculane appeared first on Renasterea banateana .

- S-a intamplat in Varfului Bihor, unde jandarmii montani au intervenit de urgența, pentru a scoate cele doua autoturisme din zapada. Din imaginile surprinse de salvatori, se poate vedea ca doar trei dintre turiști erau echipați adecvat. Ceilați doi, in pantaloni scurți și adidași, au dat și ei o mana…

- Doua autoturisme au ramas blocate in zapada, in zona Varfului Bihor, sambata 29 mai, in jurul pranzului. La fața locului au intervenit jandarmii montani din cadrul postului de jandarmi montani Arieșeni. Potrivit reprezentanților jandarmilor din Alba, solicitarea a venit din partea unui barbat originar…