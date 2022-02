Interpreta Valentina Cojocaru împlinește astăzi 75 de ani Cunoscuta cintareața de muzica populara Valentina Cojocaru, Artista a Poporului, deținatoare a „Ordinului Republicii”, a implinit astazi 75 de ani. S-a nascut la 20 februarie 1947 in satul Ciuciulea, judetul Balti, astazi raionul Glodeni. In 1964 a absolvit Școala Pedagogica din Calarasi, clasa muzicala si in 1980 – Institutul de Arte „G. Musicescu”. A cintat ca solista in Orchestra de muzica p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

