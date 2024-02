Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului romanesc, implineste, luni, 59 de ani. Tot luni, Farul Constanta, echipa patronata si antrenata de Gheorghe Hagi joaca in deplasare, cu FCSB, in etapa a XIV-a din Superliga, potrivit news.ro"Regele"…

- Lumea muzicii populare este in doliu, dupa ce o interpreta s-a stins din viața la doar 23 de ani. Tanara iși sarbatorise aniversarea cu doar cateva zile inainte sa moara. Solista mai era numita și Privighetoarea Gorjului.

- O indragita artista din Romania a murit chiar in ziua in care ar fi implinit 38 de ani.Carmen Lela, cunoscuta sub numele de scena LELA, s a stins din viata, dupa ce a pierdut lupta cu o boala crunta. Carmen s a stins din viata sambata, 20 ianuarie.Lucia, sora regratei artiste, a fost cea care i a anuntat…

- O cunoscuta artista din Romania a murit pe masa de operație, chiar de ziua de naștere: Avea doar 38 de aniO indragita artista din Romania a murit chiar in ziua in care ar fi implinit 38 de ani. Carmen Lela ducea o lupta continua pentru supraviețuire, iar in ciuda eforturilor de a face fața greutaților…

- Zi mare pentru Adrian Mutu! "Briliantul" implineste azi 45 de ani. Printre persoanele care nu au uitat sa ii transmita cateva ganduri bune fostului atacant al nationalei Romaniei, in prezent antrenor, se numara și Pescobar. Iata ce mesaj special i-a transmis omul de afaceri lui Adrian Mutu!

- Anastasia Soare a sarbatorit cu mare fast implinirea celor 67 de ani. Ca in fiecare an, de altfel, "Regina Sprancenelor" a dat o petrecere memorabila in luxoasa vila pe care o deține in Beverly Hills. Iata cum arata cunoscuta vedeta de la Hollywood!

- Sarbatoare mare in familia Andreei Marin. Astazi, pe data de 22 decembrie, fosta prezentatoare TV implinește 49 de ani. Cu ocazia zilei de naștere, Andreea Marin a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare.

- Aniversarea zilei de naștere a președintelui Joe Biden starnește dezbateri despre varsta, ințelepciune și președinția matura. Liderul SUA, care implinește luni 81 de ani, va marca acest moment cu o discreta petrecere in familie, in timp ce se pregatește pentru un an electoral solicitant, relateaza CNN.…