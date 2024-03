Stiri pe aceeasi tema

- Sora lui Theo Rose și-a sarbatorit ziua de naștere. Raluca Diaconu a implinit varsta de 38 de ani și a fost sarbatorita de intreaga familie. Iata cu ce tort a fost surprinsa și in ce ipostaza s-a afișat alaturi de Theo Rose.

- Delia Matache și-a dorit o astfel de aniversare, iar de mai bine de doi ani, obișnuiește sa urce pe scena. La fel s-a intamplat și aseara, asta pentru ca, ieri, pe 7 februarie, a implinit 42 de ani. Prezenta a fost și mama ei, Gina Matache.

- Adrian Alexandrov a implinit 37 de ani, insa zilele de naștere nu mai sunt la fel pentru el sau pentru fetița lor. Elena Udrea se afla in inchisoare, de unde i-a transmis un mesaj emoționant iubitului ei. Mesajul Elenei Udrea pentru Adrian Alexandrov de ziua lui Din spatele gratiilor, Elena Udrea i-a…

- Vladuța Lupau a plecat in peste ocean. Anunțul a fosta facut de artista in urma cu cateva zile. Artista are organizate evenimente alaturi alti artisti din tara, inclusiv la Hollywood si New York.

- Kfir Bibas, bebelușul cu par roșcat luat ostatic de Hamas in timpul atacurilor teroriste impotriva Israelului din 7 octombrie, a implinit joi un an. Asta daca este inca in viața. Dupa mai bine de trei luni, nimeni nu spune ce s-a intamplat cu el și parinții lui. In timp ce armata israeliana evita sa…

- Sumayla, fiica regretatei artiste Rona Hartner, a implinit 16 ani, pe 5 ianuarie 2024. Apropiații familiei ne-au dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, ca adolescenta nu a avut puterea sa se serbeze, fiind inca in stare de șoc, dupa tragedie. Am aflat și cum și-a alinat dorul imens de celebra mama,…

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru iubitul Sanzianei Negru. Pe langa ca și-a sarbatorit onomastica, pe 27 decembrie, Ștefan Floroaica a implinit 30 de ani. Caștigatoarea de la America Express a postat un mesaj emoționant pentru partenerul ei

- Zi importanta pentru Georgiana Lobonț! Fiul artistei, Edi, iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 6 ani. Cantareața radiaza de fericire și a postat un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram. Iata ce urare i-a facut fiului ei!