Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de campanie ridicat de cei de la Ministerul Apararii Naționale pe stadionul CFR a fost complet transformat și de luni funcționeaza in containere modulare. Acestea ofera confort termic pentru pacienții bolnavi de Covid 19, iar ”saloanele” au cate doua paturi fiecare. Incepand de luni, 09.11.2020…

- Pana astazi, 9 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 206.793 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.240 cazuri noi…

- Locuitorii din Sangeorz Bai raman luni, 9 noiembrie 2020, fara apa potabila – anunța Aquabis. Probleme, pentru cateva ore, și in Tiha Bargaului: Astazi, 6 noiembrie 2020, intre orele 08:30 – 12:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Tiha Bargaului. In acest interval orar se vor…

- Politistii departamentului serifului din comitatul Los Angeles l-au impuscat mortal luni dupa-amiaza pe Dijon Kizzee, un barbat de culoare in varsta de 29 de ani, intr-un incident din sudul metropolei, declansand proteste la fata locului, relateaza marti CNN, potrivit Agerpres. Moartea lui Kizzee…

- In timpul urmaririi penale s a efectuat cercetarea locului faptei cu deplasarea efectiva in teren prin reluarea traseului pe care s a desfasurat urmarirea, fiind gasite parte din cartusele percutate, respectiv un glont, dupa cum s a aratat, in total au fost executate 9 focuri de arma. Judecatorii arata…

- Politistii din cadrul Sectiei 7 cu sprijinul unei echipe a Serviciul Actiuni Speciale au intervenit luni seara la un conflict casnic, in care se reclama comportamentul agresiv al unui barbat care s-a manifestat violent inclusiv fata de fortele de ordine, a informat marti Politia Capitalei. Conflictul…

- Liderul uneia dintre cele mai de temut organizații criminale din lume, Azerul Nadir Salifov, a fost asasinat intr-un restaurant din Antalya. Interlopul a fost impușcat mortal in cap. De le ce a pornit totul, aflați in acest articol. Unul dintre cei mai grei interlopi a fost impușcat mortal Capul uneia…

- Polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați prin apelul 112, ca pe raza comunei Peștișani, pe un teren agricol, se afla un barbat care are asupra sa o sabie. La fața locului au fost direcționați polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targu Jiu, care au efectuat verificari in zona impadurita,…