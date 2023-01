Interlopii Clămparu și Ghenoiu, printre autorii unui volum dedicat lui Mihai Eminescu O carte semnata de mai mulți scriitori din Aiud, politisti de penitenciar in colaborare cu cațiva detinuti, a fost lansat vineri, 13 ianuarie 2023, la Centrul Cultural Sancrai din Alba. Printre autorii carții se numara și celebrul interlop Ion Clamparu. Este vorba despre un volum de poeme, eseuri, proza scurta, lucrari de grafica și fotografie realizate in Penitenciarul Aiud, in anul 2022. Alaturi de celebrul Ion Clamparu, supranumit și Cap de Porc, printre autori se mai numara și Rareș Vladimir Ghenoiu, fost membru al unei grupari care falsifica carți de identitate și permise de conducere. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

