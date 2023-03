Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Bot, cunoscut sub numele de Viscol, care a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar in care si fostul sef al IPJ Timis Sorin Muntean a fost cercetat si apoi condamnat, a fost prins in Italia. Mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova a anunțat, duminica, ca a refuzat intrarea in țara pentru 182 de cetațeni straini. Despre unul dintre ei spune ca este membru al gruparii de mercenari ruși Wagner. In ultimele sapte zile, 182 de straini si 46 de mijloace de transport care au vrut sa intre in…

- Italia și Germania au anunțat ca vor bloca planul Uniunii Europene, privind interzicerea producției de motoare cu ardere interna. Parlamentul European a aprobat, pe 14 februarie, un plan care anunța ca, in Uniunea Europeana, nu vor mai putea fi fabricate masini dotate cu motoare bazate pe ardere interna,…

- Un barbat a incendiat sala de asteptate a Politiei Huedin, in timp ce politistii intocmeau actele procedurale intr-un dosar care il viza. Intrucat usa nu a putut fi folosita, persoanele aflate inauntru au fost scoase din cladire pe un geam, iar agresorul a fost imobilizat de politiști. Sindicatul Europol…

- Sindicatul Europol a transmis, joi, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca noile uniforme ale polițiștilor nu au ”nicio legatura cu specificațiile din caietele de sarcini și cu toate acestea, au fost recepționate, platite și distribuite”. Suma platita pentru acestea se ridica la aproximativ 4,5 milioane…

- Un adolescent de 15 ani a fost prins sub trenul care trecea prin gara Vatra Dornei Bai, deoarece nu a fost atent și nu a observat venirea trenului. Baiatul avea telefonul in mana și caștile pe urechi, conform martorilor citați de monitorulsv.ro. Baiatul de 15 ani a fost prins cu un picior sub tren.…

- Ministerul Apararii de la Berlin analizeaza daca va trebui sa isi prelungeasca mandatul de la conducerea fortei operative comune a NATO pentru interventie rapida (VJTF), pentru ca Marea Britanie, urmatoarea tara care ar trebui sa preia conducerea, se confrunta cu unele intarzieri in pregatirea acestui…