Interdicții extinse în Franța. Ce reguli noi impune guvernul Premierul francez Jean Castex a anunțat, joi, noi restricții și masuri pentru combaterea valului doi al pandemiei de coronavirus. Interdictia de circulatie pe timpul nopții va fi extinsa incepand de sambata in mare parte a teritoriului tarii. Aceasta interdicție este deja instituita in principalele orase ale Frantei. Circa 46 de milioane de locuitori ai Franței vor fi afectați de aceasta noua regula, aproximativ doua treimi din populatie, potrivit agentiilor AFP si EFE.„Sa o spunem clar. Situatia este grava (…) Saptamanile care vin vor fi grele si serviciile noastre sanitare vor fi puse la grea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

