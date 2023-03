Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile de presa care sunt membre ale Asociatiei agentiilor de presa din Balcani - Europa de Sud-Est (ABNA-SE Europe) au semnat luni o declaratie prin care se angajeaza sa combata stirile false, transmite agentia greaca ANA-MPA.Acest acord a fost semnat la sfarsitul unei conferinte despre rolul…

- CEO-ul Euroins Romania, Tanja Blatnik, anunta ca incearca sa identifice toate mijloacele legale in Romania si in alte jurisdictii, pentru a contesta decizia ASF, acuzand autoritatea ca ignora doua audituri independente, aflate in curs de desfasurare, din partea BERD si a Autoritatii Europene de Reglementare…

- ”Euroins Romania este surprinsa de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara, care afecteaza milioane de romani. Surpriza vine din faptul ca ASF ignora doua audituri independente, aflate in curs de desfasurare, din partea BERD si a Autoritatii Europene de Reglementare EIOPA. Aceste audituri se…

- ”In aceasta dimineata am participat la deschiderea oficiala a Reuniunii ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Presedintele Republicii Azerbaijan Ilham Aliyev, presedintele Romaniei Klaus Iohannis si comisarul Kadri Simson au fost prezenti la aceasta ceremonie, ocazie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania ramane puternic interesata in accesarea de volume suplimentare de gaz caspic pentru a acoperi consumul national aflat in crestere. „De la bun inceput, Romania a recunoscut contributia importanta pe care Azerbaidjanul si Coridorul Sudic de Gaze…

- Romgaz și Socar semneaza, astazi, un nou contract pentru furnizarea de gaze naturale, pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024 dupa ce, la inceputul lunii ianuarie a acestui an, a demarat exportul de gaze suplimentare catre Romania. Semnarea acordului are loc in contextul in care Romania participa…

- Seful unei importante retele de traficanti de persoane a fost arestat, dupa ce fugise inainte de a primi o condamnare de opt ani de inchisoare in decembrie, au anuntat sambata autoritatile britanice, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sapte persoane au fost arestate in urma "desfiintarii unei retele de transfer ilegal de straini" in Grecia pe la granita cu Turcia, a anuntat vineri politia din Salonic (nord), al doilea oras ca marime din tara, relateaza AFP si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…