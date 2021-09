Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano, cu portarul Ionut Radu pe banca de rezerve, a invins sambata seara la scor de tenis, 6-1, pe Bologna, intr-un meci care a avut loc pe stadionul Giuseppe Meazza, in etapa a 4-a din Serie A, preluand momentan sefia clasamentului. Lautaro Martinez (6), Milan Skriniar (30), Nicolo Barella…

- Formatia Salernitana a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Atalanta, in etapa a patra din campionatul Italiei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Zapata, in minutul 75. Dupa 4 etape, Salernitana nu are niciun punct, fiind pe ultimul loc. Atalanta…

- Jose Mourinho a celebrat a 1000-a partida din cariera de antrenor cu o victorie a echipei sale AS Roma în fața lui Sassuolo, 2-1, în a treia etapa din Serie A. Golul victoriei "romanilor" a fost marcat în prelungiri de El Shaarawy (90+1). Roma a deschis scorul în…

- La inceputul anului 2007, Francesco Flachi era pe cale sa devina o legenda a clubului Sampdoria: capitan, marcator a peste 100 de goluri si chemat la nationala Italiei pentru prima data, potrivit news.ro.Dar viata lui s-a schimbat in orele de dupa un meci impotriva echipei Inter Milano, la 28 ianuarie…

- CAO 1910 Oradea va susține al treilea joc oficial consecutiv pe teren propriu. Dupa victoriile cu SCM Zalau (1-0), in Cupa Romaniei, și CSM Satu Mare (2-1), in campionatul Ligii a III-a, Seria 10, oradenii primesc vizita tinerei echipe CFR Cluj II.

- Inter Milano, campioana en titre a Italiei, va deschide sezonul din Serie A pe teren propriu cu Genoa, in sfarsitul de saptamana 21-22 august, conform calendarului competitional anuntat miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Echipa lui Antonio Conte a pus capat dominatiei din 2011 a…

- "Stim ce inseamna sa jucam o finala si ce trebuie sa facem ca s-o castigam", a declarat, pentru La Gazzeta dello Sport, Antonio Conte, fost selectioner al nationalei de fotbal a Italiei, care va intalni duminica Anglia in finala EURO 2020. "Vom avea mai putini suporteri in tribune, insa mai multa experienta…