Intel se pregateste sa schimbe branding-ul produselor sale si ne referim aici evident la procesoare. Dupa scaparea unui procesor Intel Meteor Lake-P, acum aflam ca numele Intel Core i3, i5, i7 si i9 vor disparea de pe anumite produse. Bernard Fernandes, director global de comunicatii la Intel a confirmat zvonurile cu privire la schimbarea de nume de la Intel. Cu o saptamana in urma aparea pe site-ul Ashes of the Singularity listarea unui produs nou cunoscut drept Core Ultra 51003H. Acum se pare ca Intel va inlocui branding-ul Core i5 cu o noua segmentare Core 5. Nici tweet-ul directorului Intel…