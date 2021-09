Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la ora 16,00, o intalnire cu vicepremierul demisionar Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, la Palatul Cotroceni, au precizat surse politice. Luni, seful statului a avut o intalnire si cu premierul Florin Citu pe tema crizei guvernamentale. In cursul zilei…

- Ministrii USR PLUS ar urma sa isi depuna demisiile, marti dimineata, la Guvern. Copresedintele formatiunii, vicepremierul Dan Barna, a anuntat, luni seara, ca ministrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Citu. ‘Florin Citu a dinamitat constient si perfect responsabil aceasta coalitie’, a sustinut…

- UPDATE Demisie in bloc a ministrilor USR PLUS. Dan Barna a spus ca decizia a fost luata impreuna cu colegii sai, susținuta de Biroul Național, in condițiile in care nu se poate merge mai departe cu un premier care „risipește resursele națiunii pentru interesul politic propriu”. Demisiile miniștrilor…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni seara, cand a anunțat ruperea coaliției de guvernare, ca a fost sunat de la Palatul Cotroceni sa fie prezent marți dupa-amiaza la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Dan Barna a explicat ca planul A a fost moțiunea de cenzura impotriva lui Florin…

- Ministrii USR PLUS isi vor anunta demisiile in aceasta seara, pe fondul crizei politice starnite de revocarea ministrului Justitiei Stelian Ion, afirma surse politice pentru Observator. Conform surselor Observator, ministrii USR PLUS isi vor depune mandatele in aceasta seara, relateaza reporterul Observator…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu, care a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni, s-a incheiat dupa aproape o ora de discutii. Potrivit Antena3, președintele Iohannis i-a spus premierului Florin Cițu ca il susține in formula guvernamentala actuala. Totodata, cei…

- Președintele USR, Dan Barna, a explicat ca, in acest moment, miniștrii USR-PLUS nu demisioneaza din Guvern pentru ca așteapta sa vada ceea ce se va intampla in Parlament. Daca nu va trece moțiunea de cenzura, atunci miniștrii USR vor demisiona in bloc, insa daca aceasta va trece, USR-PLUS ramane…