- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care a efectuat in perioada 2 - 4 iulie o vizita oficiala in Turkmenistan, a discutat cu oficialii turkmeni despre consolidarea relatiilor bilaterale si despre colaborarea in cadrul ONU. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis miercuri AGERPRES, Teodor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe ambasadoarea Tunisiei in Romania, Boutheina Labidi, in vizita de ramas-bun, se arata intr-un comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, premierul a exprimat satisfactia pentru evolutiile pozitive inregistrate in ultima perioada…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit astazi, 26 iunie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Tunisiene in Romania, E.S. Dna. Botheina Labidi, in vizita de ramas bun. In cursul convorbirilor, premierul roman a exprimat satisfacția pentru evoluțiile pozitive inregistrate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri si joi, in marja reuniunii ministeriale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de la Paris, intrevederi cu sefii delegatiilor din Argentina, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Paraguay si SUA, prilej cu care au…

- Dinamizarea relatiilor bilaterale in toate sferele de interes reciproc, dar si intensificarea cooperarii multilaterale au constituit subiectul discutiei dintre Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si ambasadorul Republicii Islamice Pakistan, Safdar

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul agreat al Republicii Indonezia la Bucuresti, Muhammad Amhar Azeth, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, se arata intr-un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, intrevederea…

- Impulsionarea investitiilor si asocierea operatorilor economici romani la proiectele dezvoltate de Maroc atat in plan intern, cat si la nivelul continentului african, au constituit teme abordate de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, cu oficialii marocani, in marja vizitei pe care o efectueaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut vineri o intrevedere cu prim-ministrul Republicii Tunisiene, Youssef Chahed, informeaza MAE intr-un comunicat transmis AGERPRES. Seful diplomatiei romane a exprimat, in context, dorinta tarii noastre de a intensifica activitatile de…