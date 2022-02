Stiri pe aceeasi tema

- Un Grup interinstituțional constituit la initiativa conducerii CJ va cauta cele mai bune solutii pentru toate unitatile de invatamant din mediul rural care au toalete in curte sau care au bai construite in interior, dar fara retea de apa sau canalizare. La prima sedinta a Grupului interinstitutional,…

- Consiliul Județean Iași va acorda in acest an finanțare nerambursabila in valoare totala de 1.500.000 de lei pentru activitați nonprofit de interes general in baza Legii nr. 350/2005 și pentru proiecte și acțiuni in domeniul sportului cuprinse in programele sportive de utilitate publica al caror scop…

- La Iași s-a semnat astazi primul contract de lucrari din cadrul proiectului privind extinderea conductelor de alimentare cu apa potabila din stația de tratare Chirița in Republica Moldova. Evenimentul s-a desfașurat la Palatul Culturii in prezența viceprim-ministrului Andrei Spinu, ministru al Infrastructurii…

- Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziție publica a lucrarilor de execuție pentru extinderea și dotarea unitații funcționale regionale de urgența in cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sf. Maria” Iași. „Investiția, cu o valoare estimata de 25.514.297,40 lei fara…

- Grecia a anuntat joi ca purtarea mastilor sanitare va fi obligatorie atat in interior, cat si in exterior in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, in incercarea de a limita raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, informeaza AFP.

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca acest contract are ca scop extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi, AXA 8 – Voinesti – Garbesti, astfel ca “in cel mult doi ani de zile din acest moment sa putem vorbi efectiv despre comunitati conectate la apa”.…

- Consiliul Județean Iași, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS), a implementat, incepand cu luna noiembrie, un program pilot de colectare a deșeurilor de sticla, din poarta in poarta, in noua comune din zona metropolitana. In urma acțiunilor de colectare direct de la…

- Pe data de 2 decembrie, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Ambasadorului Republicii Federale Germania la București, Excelența Sa dr. Peer Gebaeur. Ambasadorul a fost insoțit de Sonja Gebauer, șefa Secției cultura, educație și minoritate germana din cadrul Ambasadei. La intalnire…