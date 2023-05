Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19 mai, in Parcul Cancicov din Municipiul Bacau a avut loc o tragedie. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, la ora 5:45, prin apel la 112, polițiștii au fost informați despre o persoana care și-ar fi luat viața in Parcul Cancicov. Aceștia s-au deplasat imediat la…

- “Am organizat, astazi, o acțiune de ecologizare, in doua zone de agrement extrem de importante pentru municipiul Bacau. Impreuna cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau am colectat deșeurile din apropierea Insulei…

- Consiliul Județean Bacau a semnat, miercuri, al cincilea contract de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Președintele CJ Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat ca noul proiect in valoare de 18,4 milioane de lei are ca scop modernizarea unui sector de drum din DJ 207F, cuprins…

- Polițiștii bacauani vor organiza, la data de 25 martie a.c, de Ziua Poliției Romane, activitați in Parcul Cancicov din municipiul Bacau, in intervalul orar 10.00-14.00. Copii și oameni mari vor avea posibilitatea sa descopere aspecte din activitațile pe care le desfașoara polițiștii, zi de zi, dar și…

- Aquaparkul de la Insula de Agrement, care a fost amanat de mai mult timp, ar urma sa fie deschis in luna mai sau iunie, conform anunțului facut de primarul Lucian Stanciu-Viziteu. Dupa finalizarea recepției, obiectivul va fi concesionat catre un operator privat, ceea ce ar insemna ca parcul acvatic…

- Blindatele americane despre care am scris, zilele trecute, ca vor ajunge in Bacau, au fost deja descarcate in portul grec Alexandroupoli iar primul tren a și plecat spre Romania. “Soldații armatei americane detașați la Detașamentul 635 de transport, Batalionul 39 de transport au asistat Batalionul 839…

- Președintele Consiliului Județean bacau a participat, astazi, impreuna Vasile Budaca- consilier județean și echipa de conducere reprezentata de Vlad Mihai Ochiroș, la o intalnire de lucru cu primarii UAT-urilor membre in GAL Valea Muntelui: gazda intalnirii- Ioan Bujor- Dofteana, Constantin Toma- Darmanești,…

- In perioada 24-26 februarie s-a desfașurat Conferința Naționala eTwinning Romania 2023, in cadrul careia s-au acordat premiile pentru anul 2022. In competiția naționala au fost inscrise 113 aplicații, care au fost evaluate de catre ambasadorii eTwinning și de evaluatori externi echipei NSO Romania,…