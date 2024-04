Stiri pe aceeasi tema

- A fost demarata in județul Bacau: toaletarea lacului de la Insula de Agrement și indepartarea stufului și a vegetației uscate. Lucian Bogdanel, in ultima sa acțiune in calitate de prefect al județului Bacau, a dat startul unei ample masuri de igienizare a lacului de la Insula de Agrement. Astazi dimineața,…

- Gruparea Mobila de Jandarmi “Alexandru cel Bun” Bacau anunța sarbatorirea a 174 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane printr-un eveniment special deschis publicului larg. In acest sens, duminica, 31 martie 2024, intre orele 11:00 și 14:00, Insula de Agrement din municipiul Bacau va gazdui o serie…

- Young Island Festival, cel mai mare eveniment muzical din regiunea Moldovei, aflat anul acesta la a 4-a ediție, va avea loc in perioada 19-21 iulie, transformand astfel Insula de Agrement din Bacau in epicentrul unei experiențe muzicale și culturale de neuitat. Ediția de anul acesta, “Conquest of the…

- Polițiștii locali din municipiul Bacau, in cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, au demarat acțiuni susținute pentru combaterea depozitarii ilegale a deșeurilor in zona. In urma unei monitorizari zilnice a platformelor destinate deșeurilor, mai multe persoane fizice și juridice au…

- Marți, 27.02.2024, in jurul orelor 22.40, lucratori din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in timpul activitaților de patrulare pedestra, in zona Parcului Gheraiești, au observat un autoturism marca Volkswagen parcat intr-un loc retras. La vederea agenților conducatorul auto…

- Duminica, 25.02.2024, in jurul orelor 10.30, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in timpul activitaților de patrulare au observat o persoana suspecta parasind in graba un supermarket situat pe str. Mioriței, din municipiul Bacau. In urma verificarilor…