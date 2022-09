Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul trebuie sa trateze Rusia „cu respect”, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, in statiunea rusa Soci, de la Marea Neagra, transmite EFE.

- Presedintele rus Vladimir Putin a subliniat, vineri, in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, „rolul in crestere al noilor centre de putere”, care „devine din ce in ce mai evident”. El a dat vina pe puterile occidentale pentru…

- Ieri, președintele Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca „va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Agentia Reuters,…

- Rusia nu va mai furniza petrol sau gaze țarilor care limiteaza prețul hidrocarburilor vandute de Moscova, a avertizat miercuri președintele Vladimir Putin, intr-un moment in care Occidentul lucreaza la o astfel de masura. Liderul de la Kremlin a declarat la un forum economic din Vladivostok (Extremul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a multumit omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, in cursul intalnirii din statiunea Soci, pentru eforturile diplomatice care au permis acordul privind exporturile de cereale, iar liderul de la Ankara spera ca se vor intensifica relatiile turco-ruse. „Gratie…

- Președintele rus Vladimir Putin considera ca mai multe țari occidentale „dau vina sau incearca sa dea vina pentru toate greșelile lor” pe Rusia și pe Gazprom. Liderul de la Kremlin a declarat marți ca gigantul Gazprom iși va indeplini pe deplin obligațiile fața de furnizorii sai, in condițiile in care…