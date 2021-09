Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul vanatorii de delfini din Insulele Feroe este pus la zid de o mare parte a opiniei publice internaționale, dupa ce peste 1.400 de astfel de mamifere au fost ucise in ceea ce se pare ca este o captura record, scrie BBC. Deplinii cu laterale albe (Leucopleurus acutus) au fost impinși duminica…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, a declarat vineri, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a precizat ca nu exista condiții legate de varsta pentru vouchere, cel puțin in discuțiile tehnice, așa ca e posibil sa fie oferite și copiilor. „Nu…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu a transmis pe Facebook ca are incredere ca premierul va face clarificari, dupa ce in spatiul public au aparut informatii, potrivit carora actualul premier ar mai avea un dosar in instanta din SUA pentru o datorie de peste 6.600 de dolari. Potrivit liderului…

- Ieri, premierul Florin Citu a atras atentia ca transportul cu animale vii se suspenda pe perioada caniculei, anuntand ca va relua cu „celeritate” demersurile necesare pentru a corecta legislatia in domeniu, avand in vedere ca Parlamentul „nu si-a facut treaba” in acest domeniu, potrivit Agerpres. „Am…