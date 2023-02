Insule ecologice digitalizate, la Aiud. Anunțul Primăriei! Municipiul Aiud a caștigat o noua finanțare prin PNRR. De data aceasta pentru construirea de insule ecologice digitalizate. Astfel, pentru eficientizarea sistemului de management al deșeurilor, Municipiul Aiud va instala 18 insule supraterane incasetate cu 5 containere de cate 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticla, plastic și metal, hartie și carton. Accesul va fi digitalizat, pe baza de cartela și va exista protecție impotriva vandalizarii. Insulele ecologice digitalizate vor fi amplasate in urmatoarele zone din municipiul Aiud: str. Axente Sever, bl.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

