Insula din Europa care trece de la o țară la alta de două ori pe an Insula Fazanilor, situata intre Franța și Spania, trece in mod bizar de la o țara la alta de doua ori pe an, relateaza BBC . Aflata pe raul Bidasoa, la granița dintre Hendaye, Franța și Irun, Spania, insula este controlata de fiecare țara timp de șase luni și este o dovada istorica a rivalitații dintre cele doua țari. Ciudațenii legate de frontiere se gasesc in intreaga Europa și in lume, dar o insula lunga de 200 de metri care schimba țara semestrial este ceva cu totul neobișnuit. Iar multa lume nici macar nu a auzit despre Insula Fazanilor. Insula are o forma eliptica și este acoperita de copaci.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

