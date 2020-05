Înstrăinare socială E paradoxal, dar s-a ajuns astazi in situatia de neinchipuit in care se incurajeaza la oameni ceva ce acum un an era total contraindicat de catre specialisti, respectiv psihologi, sociologi, considerat un pericol nefast pentru viitorul relatiilor sociale, o gaura neagra ce paste viitorul, anume distantarea sociala. Lumea era oricum pe o panta descendenta in ce priveste comunicarea intre indivizi, apropierea sociala, iar cazurile de paranoia, de depresie, panic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

