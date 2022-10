Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel a casat decizia primei instanțe, care a scos de pe rol o plangere a fostului șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție impotriva UNIMEDIA și a altor instituții de presa, și a trimis cauza la rejudecare, la solicitarea avocaților lui Gheorghe Cavcaliuc. Dosarul se intinde de mai…

- de Marian ApipieLidl Romania nu scapa de justitia din Dolj in procesul cu Armata pentru centrul logistic care se construieste in intravilanul comunei doljene Carcea, pe un teren de 23 de hectare detinut chiar de edilul Valerica Pupuza si de membrii familiei sale, prin intermediul mai multor firme. Instanta…

- Lidl Romania nu scapa de justitia din Dolj in procesul cu Armata pentru centrul logistic care se construieste in intravilanul comunei doljene Carcea, pe un teren de 23 de hectare detinut chiar de edilul Valerica Pupuza si de membrii familiei sale, prin intermediul mai multor firme. Instanta a respins,…

- Lidl fuge din Dolj. Disputa dintre Lidl Romania si Armata pentru centrul logistic de la Carcea va continua departe de Dolj. GdS a prezentat, saptamana trecuta, stadiul in care a ajuns „razboiul“ dintre Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Lidl pentru construirea centrului logistic regional de la…

- Radarul de la Carcea, mentinut „in viata“. Lovitura de teatru in disputa dintre Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Lidl pentru construirea centrului logistic de la Carcea. Dupa un prim atac in forta, Armata a facut un pas in spate si s-a aratat dispusa la o solutionare a litigiului pe cale amiabila.…

- Dosarul a fost recent inregistrat pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta, unde urmeaza sa fie repartizat aleatoriu unui complet de judecata si sa se stabileasca data primei infatisari in recurs. In prima instanta, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiate…

- Primaria Bistrița a avut de platit in ultimii ani cheltuieli de executare silita in valoare de 43.000 de lei, asta dupa ce instituția nu s-a grabit sa plateasca sume datorate unor entitați, stabilite de instanța. Cea mai mare suma a fost platita dupa ce Primaria Șieu Magheruș a executat silit Primaria…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un tanar de 21 de ani, din Segarcea, arestat preventiv pentru trafic de droguri. Inculpatul a fost prins in flagrant in timp ce vindea 150 de grame de canabis cu suma de 6.700 de lei. Procurorii DIICOT spun ca in acest dosar…