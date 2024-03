Stiri pe aceeasi tema

- Depozitul construit de firma Lidl, in zona Olteniei, in apropiere de baza militara de la Carcea, care gazduiește un radar NATO, ramane in picioare, dupa ce Curtea de Apel Craiova a anulat definitiv deciziile primei instante, care anula autorizatia de construire si obliga retailerul sa desfiinteze lucrarile,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat din Dabuleni, urmarit la nivel international in baza unui mandat emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, doljeanul a fost condamnat in Italia la sapte ani si opt luni de inchisoare pentru proxenetism.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la patru ani e inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt, deferit justitiei pentru luare de mita si inselaciune. Primarul a fost acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Potrivit anchetatorilor, pe de o parte, inculpatul…

- Presedintele Comisiei pentru aparare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a informat, marti, ca nu exista niciun proiect de lege referitor la un stagiu militar obligatoriu, ci unul aflat in stadiu de elaborare la MApN despre pregatirea militara voluntara, informeaza AGERPRES . „Vreau sa transmit un mesaj foarte…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la patru ani de inchisoare un barbat de 43 de ani, din comuna Desa, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Initial, la Tribunalul Dolj, inculpatul a primit trei ani de inchisoare cu suspendare. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 1 iulie…

- Coreea de Sud a ordonat vineri evacuarea locuitorilor de pe doua insule situate in apropiere de Coreea de Nord, dupa ce Phenianul a tras circa 200 de obuze de artilerie in largul coastei sale, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Armata nord-coreeana a efectuat peste 200 de tiruri astazi, intre orele…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins cererea de extradare formulata de autoritatile franceze pe nunele unui doljean de 36 de ani, condamnat in Franta pentru comiterea mai multor furturi. In schimb, instanta a dispus ca barbatul sa execute pedeapsa de trei ani de inchisoare intr-un penitenciar…