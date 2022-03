Inspirație: 13 pardesie iconice purtate de Kate Middleton Inspirație: 13 pardesie iconice purtate de Kate Middleton Kate Middleton este, fara doar și poate, un veritabil style icon. Surprinde placut cu fiecare apariție publica, iar ținutele ei ne pot servi drept inspirație. Iși permite cele mai exclusiviste outfit-uri. Cu toate astea, poarta cu aceeași grație ținute scumpe, dar și haine mass market. Demonstrand astfel ca stilul nu ține de banii cheltuiți pe piesele vestimentare. Ci mai degraba de felul in care le combini și le porți. A venit primavara, iar pardesiul este o piesa must have in acest sezon. Este stylish, elegant și poate cu succes sa completeze… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (43 de ani) crede ca Liviu Ciobotariu (50 de ani), omul care a dus-o pe FC Voluntari in play-off, este antrenorul anului in Liga 1. Adrian Mutu, proaspat instalat pe banca Rapidului, a vorbit la superlativ despre omologii din Liga 1. I-a felicitat pe Andrei Prepelița și pe Mihai Ianovschi…

- Grupe de pitici din cadrul proiectului ,,Clase de inspirație finlandeza” și al parteneriatului „Copil ca tine sunt și eu” au participat la primul club de lectura cu copiii din Finlanda, alaturi de cadrele didactice coordonatoare, de oficialitați buzoiene și finlandeze. Educația finlandeza a reprezentat…

- Autografe celebre și semnaturi rare ale unor mari personalitați din industria muzicala și cinematografica internaționala, in momente-cheie, au ajuns in premiera la București și sunt scoase la licitație marți, 15 februarie, in cadrul Licitației de Carți, Manuscrise și Autografe., arata un comunicat de…

- Scandalul mesajelor text dintre președinta Comisiei Europene și șeful Pfizer ia amploare. Ombudsmanul european i-a cerut din nou Ursulei von der Leyen sa faca publice mesajele cu negocierile despre vaccinurile anti-COVID.

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat foarte suparat la finalul meciului cu FCSB de faptul ca formatia lui nu a castigat dupa ce a condus cu 2-1 si 3-2, conform news.ro. "Daca la inceputul meciului imi spuneai ca facem egal, as fi fost fericit. Dar cand conduci cu 2-1 si…

- Dupa ce Mirel Radoi a plecat de la carma primei reprezentative in urma rezultatelor nesatisfacatoare pe care le-a obținut, oficialii de la FRF nu i-au gasit inca acestuia inlocuitor. Șefii federației cauta de doua luni soluția cea mai potrivita pentru a prelua banca tricolorilor, dar nici la aceasta…

- Jefte Betancor (28 de ani), desemnat „Fotbalistul strain al anului 2021” in cadrul celei mai respectate anchete de final de an din tot sportul romanesc, a crescut admirandu-l pe Ronaldinho. Acum, ii vede pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo a fi cei mai buni din lume și dezvaluie ce ar „fura” de la…

- Știi bine ca munca la birou este solicitanta și ai nevoie de confort și liniște ca sa poți lucra eficient. Este foarte important pentru asta sa ai spațiul amenajat pe gustul tau, sa fie util și sa iți acopere toate necesitațile, de spațiu, de temperatura optima, de curațenie.