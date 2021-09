Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Congresului PNL a sosit și se arata a fi la fel de tensionat dupa cum, de altfel, s-a derulat și campania electorala, o campanie cu multe scandaluri, dezvaluri și atacuri sub centura. Iar mesajul transmis de unul dintre cei mai influenți lideri PNL cu doar cateva ore de startul Congresului a creat…

- Ludovic Orban este un politican vechi, așa ca a preferat sa faca o campanie la firul ierbii, cum se spune, batand țara in lung și in lat in ultimele luni. Acum in ultima saptamana, i-a luat la rand iarași pe toți delegații și a vorbit cu ei la telefon, incercand sa ii convinga sa ii […] The post Lui…

- Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, taxeaza dur, intr-o postare pe Facebook, lipa de meritocrație din PNL, promovata de Florin Cițu și de susținatorii sai in alegerile din acest weekend, cand liberalii sunt așteptați sa-și aleaga conducerea. “Nu candidez pentru nicio funcție la acest congres al PNL,…

- Concursul pentru directorii de școli incepe maine, iar președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca doar un concurs „organizat corect, transparent și profesionist” poate ajuta școlile din Romania sa se dezvolte. „Odata cu finalizarea Raportului „Romania Educata”, mi-am asumat dezideratul de a susține…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a transmis vineri, prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca nu se va implica in campania de vaccinare anti-COVID-19. Mesajul BOR vine in replica la solicitarea de vineri a vicepremierului Dan Barna ca Biserica sa incheie un partaneriat cu Guvernul, astfel incat preoții…

- Premierul Florin Cițu nu exclude varianta apariției unui al treilea candidat la Congresul PNL care va avea loc in septembrie. “Orice este posibil”, a spus Cițu, prezent, sambata, la alegerile PNL București. El a precizat ca a discutat cu Dan Motreanu și Ilie Bolojan in ultima vreme, insa nu despre congresul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a susținut luni o declarație de presa dupa intalnirea membrilor coaliției care a durat cateva ore. In timpul declarațiilor, liderul liberalilor a avut o surpriza nu prea placuta. Angajații Guvernului au dat drumul la stropitorile care intrețin spațiul verde din fața Palatului…

- Avocatul Adrian Cuculis ii scrie pe Facebook primarului Nicușor Dan. Vadit indignat de aparițiile tot mai dese ale șobolanilor in Capitala, avocatul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il anunța pe primarul general ca intenționeaza sa il dea in judecata pentru dezinsecția facuta “la mișto”…