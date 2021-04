Inspiră-te din ritualurile Aidei Economu în rutina ta de frumusețe Daca ești in cautarea unei lecții interesante despre frumusețe, ei bine, astazi, ea este predata cu sinceritate și naturalețe de Aida Economu. Selectiva, seducatoare și cu o personalitate intimidanta, Aida Economu, actrița de teatru și de film, recunoscuta pentru rolul Anei Casia din serialul de comedie Profu’, marturisește ca frumusețea adevarata trece peste limitarile estetice și devine completa abia atunci cand e conturata de trasaturile unei personalitați interesante, autentice și atragatoare. Chirurgie estetica. Pro sau contra „Am zis-o in repetate randuri: prefer naturalețea. Pentru mine… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și mama sa, Andreea Esca, s-au bucurat de o vacanța pe cinste in Dubai, insa la venirea in țara nu au ajuns cu mana goala. Tanara i-a pregatit iubitul sau, Mario Fresh, un cadou de senzație.

- Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, se rasfața intr-o super vacanța de cinci stele, tocmai in Dubai. Abia ajunse la mare și la soare, cele doua au avut parte de o surpriza de proporții: l-au intalnit pe nimeni altul decat Gerard Pique. Iata și fotografia pe care au facut-o cei trei.

- Ziua femeii nu a trecut indiferenta pentru Alexia Eram și mama ei, Andreea Esca. Daca pana acum cele doua s-au ocupat de treburile lor, acum aceasta și-au anunțat urmaritorii ca au plecat in vacanța. Ce destinație au ales

- In contextul unei lumi care iși cauta inca sensul in ceea ce privește egalitatea, un barbat poate avea mai multe șanse de a primi un job, considera Andreea Esca. Un patron se va gandi de doua ori inainte sa angajeze o femeie, de teama ca aceasta sa nu plece in concediu de naștere, a spus Andreea Esca…

- Invitata in podcastul lui Mihai Petre, Mihai Petre Show, Andreea Esca (48 de ani) a spus ce cred ca a ajutat-o pe ea sa creasca doi copii „buni”. Alaturi de arhitectul și omul de afaceri Alexandre Eram (50 de ani), prezentatoarea TV are doi copii, o fiica și un fiu, Alexia (20 de ani) și Aris (17 ani).…

- Recent, in mediul online, Mario Fresh (21 de ani) le-a cerut urmaritorilor lui sa faca presupuneri despre el. Solistul a spus apoi daca acele presupuneri sunt sau nu adevarate. Artistul formeaza un cuplu cu fiica jurnalistei Andreea Esca (48 de ani) și a arhitectului Alexandre Eram (50 de ani), Alexia…