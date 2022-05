Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect pilot pentru achiziția primelor trenuri pe hidrogen din Romania a fost avizat in Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor. Trenurile vor circula la intervale de 30 de minute intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni și din ora in ora intre București – Pitești și București…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a publicat in platforma de achiziții publice SEAP anunțuri de consultare a pieței in vederea pregatirii de achiziții de material rulant finanțate prin fonduri europene nerambursabile. Trenurile pe hidrogen au fost testate in cateva țari din Europa, dar tehnologia…

- ​Trenurile electrice noi care vor sosi in Romania in 2023 și 2024 vor avea confortul necesar unor trenuri de lung parcurs, iar Romania va alege curand sa suplimenteze comanda facuta la Alstom, astfel ca vor sosi in țara 37 de trenuri inter-regionale, a spus intr-un interviu pentru HotNews, Ștefan Roșeanu,…

- Ministerul Transporturilor cumpara 20 de trenuri electrice Foto: radioiasi.ro A fost semnat, astazi, la Ministerul Transporturilor, contractul pentru achiziția primelor trenuri electrice noi, care vor fi folosite la curse de lung parcurs. În baza acestui contract de 1,3 miliarde de lei…

- Noua licitatie pentru achizitia de material rulant nou destinat transportului regional si suburban feroviar de calatori (trenuri electrice regionale RE-R) va fi lansata in cateva zile, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF), Stefan Roseanu.