- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi in valoare de peste 440.000 de lei, in prima saptamana de controale facute in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2022. Aproape 150 de kilograme de alimente improprii pentru consum au fost confiscate…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 229 de amenzi, care au insumat 1,356 milioane de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada 29 aprilie – 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) publicate luni…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat sambata 86 de amenzi, in valoare totala de 643.300 de lei si de asemenea au emis o ordonanta de suspendare a activitatii, dupa ce au continuat controalele incepute vineri la nivel national pentru protejarea sanatatii consumatorilor in perioada sarbatoririi zilei…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat sambata 86 de amenzi, in valoare totala de 643.300 de lei si, de asemenea, au emis o ordonanta de suspendare a activitatii, dupa ce au continuat controalele incepute vineri la nivel national pentru protejarea sanatatii consumatorilor in perioada sarbatoririi zilei…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat 86 de amenzi, care au insumat 524.500 de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada premergatoare sarbatoririi zilei de 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 86 de amenzi, care au insumat 524.500 de lei, in timpul actiunilor de control derulate la nivel national, in perioada premergatoare sarbatoririi zilei de 1 mai, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de aproape 726.000 de lei intr-o singura zi unitatilor de alimentatie publica din marile centre comerciale si au confiscat 210 kilograme de produse de origine animala, in urma deficientelor constatate, informeaza Agerpres . In data de 19 aprilie, conducerea…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de peste 1,9 milioane de lei in urma unor controale facute in toata tara, fiind confiscate peste 1,6 tone de produse alimentare, in special carne si produse din carne. Citește și:Anunț infiorator…