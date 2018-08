Inspectia Judiciara: S-au facut presiuni asupra procuroarei care se ocupa de dosarul Onea-Negulescu

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a trimis la CSM raportul intocmit in urma verificarilor in cazul procuroarei Elena Iordache, de la Parchetul General, care instrumenteaza dosarul Onea-Negulescu. Sesizarile au fost formulate de ministrul Justitiei, dar si de procuroarea Iordache.Potrivit Antena 3, inspectoarea…

- Cererea procurorului Mircea Negulescu de recuzare a procuroarei Elena Iordache, cea care il ancheteaza pe magistrat, dar și pe Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, a fost respinsa.Decizia a fost luata de adjunctul Secției de Urmarire Penala și Criminalistica, Cristian Lazar, dupa ce șeful…

- Alexandra Lancranjan, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul Tel Drum, a intrat in vizorul Inspectiei Judiciare dupa ce s-a contrat pe Facebook cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Alexandra Lancranjan, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul Tel Drum, i-a dat sambata o replica ...

- Inspectia Judiciara a anuntat, marti, ca a exercitat actiunea disciplinara fata de Radu George Bucurica, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare transmis AGERPRES, actiunea disciplinara a fost exercitata pentru manifestari care aduc…

- Fostul președinte, Traian Basescu, și-a exprimat parerea in legatura cu cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader, in legatura cu acordarea de protecție entru procuroarea Elena Iordache, care instrumenteaza dosarul in care sunt cercetați Lucian Onea, fostul sef al DNA Ploiesti, si fostul procuror…

- Inspectia Judiciara confirma, pentru STIRIPESURSE.RO, ca a inregistrat solicitarea ministrului Tudorel Toader de verificare a presupuselor presiuni la care ar fi fost supusa procuroarea Elena Iordache, de la Parchetul General, cea care instrumenteaza dosarul in care sunt urmariti penal Lucian Onea,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a cerut, miercuri, protecție pentru procurorul Elena Iordache, care se ocupa de dosarul lui Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești. Solicitarea a fost inaintata catre CSM, informeaza Antena3. Deputata PSD Andreea Cosma i-a solicitat, marți, oficial ministrului justitiei,…