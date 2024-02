Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…

- Un procent de 69% dintre managerii și antreprenorii romani susțin ca schimbarile legislative care au adus creșteri de taxe sunt principalele provocari de pe agendele lor in prezent, iar 54% dintre aceștia se confrunta cu un deficit acut de candidați.Ovidiu Dimbean-Creța, ASEBUSS: ”Lipsa de predictibilitate…

- Fermierii romani și forme asociative ale lor pot obține fonduri nerambursabile de maximum 500.000 EUR/beneficiar pentru inființarea sistemelor de irigații, printr-o noua linie de finanțare care se deschide din ianuarie 2024.

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a finalizat pe 20 decembrie plata sumei de 1,025 miliarde de euro catre Romania, suma reprezentand valoarea totala a proiectelor aprobate spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare, in sesiunea de toamna a Comitetului pentru Investiții, potrivit unui comunicat…

- Fermierii romani și antreprenorii cu firme de procesare a produselor agro-alimentare vor putea obține ajutoare totale de aproape 435 de milioane de euro, prin intervențiile de fonduri europene DR 20 - „Investiții in sectorul zootehnic” și DR 22 - „Investiții in condiționarea, depozitarea și procesarea…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ministerul Energiei a publicat luni pe website un anunț referitor la “solicitare de transmitere expresii de interes pentru investiții in modernizarea/construirea de capacitați noi de cogenerare de inalta eficiența (CHP), finanțate din Fondul pentru Modernizare”. “Ministerul…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile vor putea obține granturi IMM de cate 15.000-200.000 de euro pe proiect, in cele 6 județe ale Regiunii Centru, prin noua linie de finanțare pentru digitalizarea activitații, pentru care s-a decis oficial perioada de inscrieri online și s-a publicat…

- Economie Contracte de finanțare pentru sistem de alimentare cu apa și canalizare, la Nenciulești, și modernizare drumuri, la Crangeni noiembrie 16, 2023 09:50 Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea, a semnat 49 de noi contracte de finanțare prin Programul…