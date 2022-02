Stiri pe aceeasi tema

- Paun Rohovei, insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, spune ca atacul Rusiei asupra țarii sale este unul concertat, iar Ucraina este lovita din toate parțile. El a mai declarat ar fi deja cateva sute de victime in randul civililor.

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse. Oficialul ucrainean a precizat ca sunt sute de victime in randul…

- Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei in Romania, domnul Paun Rohovei a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse, si practic, incepand de dimineata, au fost permanent…

- Instituții importante din Romania au fost ținta unor atacuri cibernetice. Dezvaluirea a fost facuta de șeful SRI, Eduard Hellvg, in fața comisiei de control asupra activitații SRI. El a mai spus ca, in contextul crizei Rusia-Ucraina, s-au intensificat și activitațile de spionaj și cele asociate fenomenului…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut luni, la sediul MApN, o intrevedere cu Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei. Pe timpul intalnirii au fost abordate o serie de teme de interes comun ce au vizat, in principal, evolutiile recente ale situatiei de securitate regionala,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut luni, 7 februarie 2022, la sediul MApN, o intrevedere cu Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, potrivit MApN.Pe timpul intalnirii au fost abordate o serie de teme de interes comun ce au vizat, in principal, evolutiile recente…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat joi, cu insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, subiecte de interes in relatiile bilaterale, cu accent pe continuarea masurilor prioritare pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri corect si competitiv…